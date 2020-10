Felicitas Pizarro contó que llamará a su bebé con el mismo nombre extraño que utilizó otra famosa para su hijo

Felicitas Pizarro está atravesando su segundo embarazo. La cocinera, jurado de “Gran premio de la cocina”, El Trece, contó que espera al bebé, que ya sabe que serán varón, para enero.

“El embarazo lo estoy llevando bien. Estoy de siete meses y pude seguir trabajando. Lo que tiene de lindo la televisión de la actualidad es que es natural. A veces me levanto para ir al baño, sale al aire y está todo bien", dijo al ciclo radial de Fernanda Iglesias “Esto no es Hollywood”.

La cocinera dijo que trabajará todo lo que pueda y que en su ausencia la reemplazará Dolli Irigoyen. Pero, lo más llamativo de todo es el nombre que eligió para el pequeño. Felicitas contó que le pondrá Indalecio como le puso Luli Fernández a su hijo.

“Mi hijo se va a llamar Indalecio. Es uno nombre que le gusta a mi marido. A mí no me terminaba de cerrar. Pero ahora lo empecé a nombrar y me estoy acostumbrando. El nombre de mi primer hijo es Ramón y lo elegí yo", explicó.

