La felicidad de Carla Peterson: "Hoy volvimos"

Carla Peterson cumplió la cuarentena por coronavirus a raja tabla. La actriz permaneció en su casa y se limitó a respetar todos los pedidos del Estado para aplacar los contagios por coronavirus.

Ahora que la Ciudad de Buenos Aires permitió salir a correr la actriz lo aprovechó. El viernes pasado el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que desde hoy se podrá salir a hacer ejercicio en un horario contraturno de 20 horas a 8 de la mañana.

LEER TAMBIÉN: Despeinada y en bata: el particular vivo de Carla Peterson

Mucha gente decidió salir en plena madrugada, pero otros como Carla lo hicieron a las 7 am. La actriz contó que no se considera una “runner” pero que solía sumar kilómetros durante la semana.

Ahora, a más de 80 días de empezado el aislamiento disfrutó mucho de sus 9 kilómetros por la ciudad.

“Runner lo que se dice runner no soy, pero hace años que me tiro unos kilómetros semanales, pero sin hacer de esto un gran acontecimiento, hoy volvimos a correr, y el otoño tiñó los árboles y lxs corredorxs levantaban los brazos saludándose y amaneció . 9km . 7 am. Que tengan una buena semana. Hoy mi # es #felicidad . Marito y yo madruganding. Con vos le doy la vuelta al mundo corriendo! Te quiero @mario_acape #run”, escribió en sus redes.

LEER TAMBIÉN: El mensaje Nancy Dupláa a Carla Peterson en el día de su cumpleaños: “Aunque pase mucho tiempo...siempre vas a estar en mi”