La felicidad de Axel por su regreso a "La Voz"

Luego de haber formado parte como jurado y coach en "La Voz Argentina", Axel fue anunciado como representante internacional en su versión colombiana, y en esta ocasión, en el formato infantil: "La Voz Kids".

Axel formará equipo junto al artista colombiano Andrés Cepeda, con quien comparte una relación de amistad hace algunos años.

En conversación con Caracol TV, cadena de televisión colombiana, el argentino declaró lo siguiente: “Cultural y artísticamente me pude sumergir en un mundo nuevo de ritmos, sonidos y canciones que no conocía. El género que más destaco, el que más me llamó la atención y me generó mucha alegría es el vallenato colombiano. Hoy me tiene muy contagiado e inspirado. Las canciones tradicionales de esa tierra tan maravillosa, como es Colombia, la cual me recibió como familia, sentirme como en mi casa y ser un hermano más, me impulsaron a querer comprarme un acordeón. Hoy me tiene a diario practicando, sumergiéndome en un mundo nuevo".

“En cuanto a mi experiencia junto al maestro Andrés Cepeda todo fue vital, fundamental, porque si no hubiese sido por su grandeza, su generosidad y su talento, mi paso por La voz kids no hubiera sido lo mismo. Andrés es una persona que te da espacio, sumamente abierta. Es una persona que te enriquece, que te enseña. Un grande con todas las letras. Le voy a estar siempre agradecido por esta invitación y siento que ambos pudimos generar una gran dupla, la cual ojalá se repita en este y otros aspectos”, completó.

Axel se prepara para su show en el Movistar Arena este 28 de agosto, donde se reencontrará con el público después de más de un año sin shows presenciales. Las entradas ya están a la venta a través de www.movistararena.com.ar

LEER MÁS Axel y el reencuentro más esperado por su público