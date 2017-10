¿Federico Bal en teatro con Carmen? "Me llamó el productor pero solamente fue una charla, no está cerrado"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Carmen Barbieri estuvo como invitada el domingo en el programa de Susana Giménez y entre otras cosas dio como muy avanzada la posibilidad de que Federico Bal esté en el elenco de su próxima obra. estuvo como invitada el domingo en el programa dey entre otras cosas dio como muy avanzada la posibilidad de queestéen el elenco de su próxima obra.





PrimiciasYa.com se contactó con el actor quien expresó sobre este tema: "En el día de la madre con mi vieja almorzamos en la casa y le conté que me llamó su productor, que tenía intenciones de que esté y solamente fue una charla".





Susana y Carmen





"Le dije que puede ser una posibilidad. Pero mi vieja como es súper verborrágica se sentó en lo de Susana y dijo eso como dándolo como confirmado cuando tengo que hablar con Juan (Alzúa) y hablar artísticamente de lo que tengo que hacer. Hay un montón de cosas que charlar".





Y dejó en claro que aún no está cerrado el tema: "Es una propuesta que me tienta, obvio, pero no está cerrado ni nada. Mi vieja es terrible con esas cosas".