"Te aclaro Luis, a vos y a la gente que me critica por mis dichos que me referí a la crisis como un ciudadano más, queriendo que entiendan que por salir en la tevé no estás al margen de la crisis económica. Dije que me cuesta llegar a fin de mes. Simple", explicó Bal.





"Es lo que veo al hacer las cuentas y hacer las compras diarias. Ni maniobra, ni panfleto, ni bandera. Sólo un argentino más que sufre por su país", argumentó.