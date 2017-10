Federico Bal: "Mi abuelo Alfredo Barbieri tomaba mucha falopa"

Este miércoles, invitado al programa de Matías Martin, Basta de Todo, Federico Bal no tuvo empacho en revelar una vieja anécdota sobre su abuelo, el gran capocómico Alfredo Barbieri, padre de Carmen.

"Hay una historia muy linda de que mi viejo estaba compartiendo teatro de revistas con mi abuelo Alfredo y toda esa camada tomaban mucha falopa y no estaba mal visto. Tenían que hacer tres funciones. Tomaba para hacer su monólogo. Mi viejo estaba meando, 21 añitos y le dice: "Che pibe, no querés?" y mi viejo le dice "Qué?", "Un pirulo, ¿no querés? Y mi viejo le pregunta: "¿Qué, es droga? yo no tomo, no, no", y se quedó re nervioso mi papá, porque sentía que le hacía un feo al no tomar".

Luego, recordó el momento en el que su madre fumó marihuana en Ámsterdam: "Fumó como 4 veces. Me decía: "Esto es una mierda, no pega". Y después la perdí y la encontré en un lugar comprando remeras. Se quiso ir de ahí con una remera sin pagar y empezó a sonar el "pi pi pi" de las alarmas. Después salimos, compramos una cerveza y nos encontramos con un siberiano y le empezó a hablar "Ay que lindo que sos" y después el perro le empezó a responder. Lo grabé y fue el mejor video de mi vida", relató Fede.

Pero además de aquellas historias, el actor también habló de su noviazgo con Barbe Vélez y su actual relación con Laurita Fernández.

