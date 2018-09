Federico Bal se río en Twitter por los memes que le llegaban por su caracterización de su personaje en "Crímenes imposibles", película que está filmando. se río en Twitter por los memes que le llegaban por su caracterización de su personaje enpelícula que está filmando.





PrimciasYa.com se contactó en exclusiva con el actor quien explicó sobre estos memes sobre él que inundan las redes.





"Me causa gracia por eso lo retuiteo y por esopongo esas cosas. Me parece graciosa. En la película me pongo una peluca porque en un momento hago de más joven y el paso del tiempo", expresó Fede.

"Me causa gracia, muchos me decían que me parecía al economista (Javier Milei). Me río de eso, ¡Cómo me va a molestar! al contrario, me divierte", agregó. agregó.





Y sobre el rodaje del filme, Bal comentó: "Viene muy bien. Le estamos dando duro todos los días, ya queda esta semana y la otra y terminamos".