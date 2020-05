Federico Bal habló en radio con una ex que lo marcó: "Fue la primera mujer que besé"

Federico Bal cumplió con su anuncio vía Twitter de hace unos días y habló en radio con la ex novia que marcó su vida hace muchos años.

"Hace un tiempo decidí que no me quiero quedar con dudas en algunos aspectos de mi vida. Mañana en @lateelviernesok llamo a quien fue una de las mujeres de mi vida que por supuesto me dejo. Mañana 22 hs inauguramos #LlamandoAMiEx a vos también te dejan como a mi?", había adelantado el actor hace unos días.

Lo cierto es que en la noche del viernes, Fede charló al aire con Stephanie Demner, con quien salió cuando eran adolescentes.

"Fue la primera mujer que besé. No me van a creer. Esa mujer hermosa era Stephanie Demner. Y la vamos a llamar hoy sin que ella lo sepa", contó Bal.

LEER MÁS: El reencuentro al aire de Carmen Barbieri y Fede Bal: "Somos una familia que jugamos siempre con el humor negro"

"Éramos muy chiquitos. Entré en cuarto-quinto grado. Vos eras el chico más grande, el chico malo. Nosotros compartíamos combi y hablábamos mucho", reveló la rubia.

"Siempre buscaba una cosa. Estoy escuchando Eminem, le decía", recordó Fede. "Me regalaste un CD de Eminem por mi cumpleaños", acotó la modelo.

LEER MÁS: Fede Bal se emocionó al recordar cómo le contó a su mamá que padecía cáncer

"Terminamos porque era muy chiquita. Porque nos dimos un piquito. Después nos dimos otro. Y como vos querías más, te fuiste con otra. Me rompiste el corazón. Nos dimos un beso escondidos, atrás de la combi. Me dejó por otra chica que ya chapaba", recordó buena onda la novia del tenista Guido Pella.