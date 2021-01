Federico Bal habló del polémico audio donde invitaba al Polaco a una fiesta en su casa

Federico Bal habló este martes con PrimiciasYa.com sobre versión de una posible desvinculación de la obra "Mentiras inteligentes" por la fiesta en Mar del Plata donde participó.

"Es mentira, todo sigue igual", indicó el actor en charla con este medio, fue la frase que usó para confirmar que seguirá en la obra teatral junto a Arnaldo André, Marta González y Cinthia Fernández que se presenta en el Teatro Lola Membrives.

En charla con "Intrusos", América, Fede se refirió al polémico audio donde invitó al Polaco a una fiesta en su casa y que generó tanto revuelo.

"Me hago cargo de todo. El tema no es echar culpas a nadie. Yo le mando un par de audios invitándolo a una fiesta. Este año no hago nada porque no se puede. La primer reunión que hago, fue siempre al aire libre y donde estábamos todos en la pile, no iban a ser más de 30 personas con distanciamiento y protocolo", explicó.

Y aclaró: "Le mandé un audio donde le dije que la pileta iba a estar caliente. Es algo privado. Sofía sabía perfecto la gente que venía y la temperatura del agua".

"No es bancar, si vos me bancas esta alma de celebrar, de fiesta que tengo, no soy yo. Es una charla que tuve con mi amigo El Polaco", remarcó sobre ese audio y su relación son Sofía Aldrey.

