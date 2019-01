Federico Bal fue a Tribunales: "Las palabras son muy peligrosas se dice algo que no es"

Federico Bal se presentó en Tribunales de Mar del Plata y respondió a las graves acusaciones de Nazarena Vélez. se presentó en Tribunales dey respondió a las graves acusaciones de

Embed No puedo creer como se usa a la justicia en un tema tan delicado donde muere todos los dias una mujer x violencia d genero,y este ENFERMO pone una restricción a una persona que NO SE CRUZA NI VE HACE CASI 3 AÑOS

Alguien tomo conciencia el circo mediático de este tipo usando esto? https://t.co/rgsqy82Qpr — Nazarena Vélez (@veleznazarena) 16 de enero de 2019



"No voy a permitir que nadie más ensucie mi nombre, el de mi familia y el de mi rol de hombre. Nunca fui lo que quiso esta mujer instalar", dijo el actor a "Involucrados", América. dijo el actor a





"Las palabras no se las pueden llevar gratis y más en este momento que se está viviendo. Las palabras son muy peligrosas cuando uno dice algo que no es. No podés decir esa ofensa tan grande", fundamentó.





"No me voy a quedar de brazos cruzados, no me interesa la plata, me interesa mi familia y mis amigos", aclaró.





"Se tienen que aclarar las cosas en la Justicia, no en los programas de chimentos como ella hizo en estos tres años", finalizó Bal.