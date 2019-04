PrimiciasYa.com se contactó con el actor quien explicó por qué aceptó este año la propuesta y no así el año pasado.

"Muchos decían que el año pasado no acepté por mi ex y la verdad que no. Soy feliz del crecimiento de mis parejas y no tenía ningún problema en compartir eso. Yo filmé dos películas el año pasado y la verdad no podía. Tenía el pelo corto, estaba muy metido en el personaje, la película se va a estrenar en enero del año que viene. Tuve cuatro semanas de rodaje de esa película y también filmé Rumbo al mar", comentó Fede.







"Fue un año donde filmé dos películas y me ocupé en concentrarme y estudiar la letra. No podía, mi en mi cabeza no puedo estudiarme dos guiones de cine e ir a bailar a la pista y enfrentarme con el jurado y todo el run run que puede generarse".





"Después está que había participantes que se las vinculaba conmigo directamente: ex novias, rumores de amante, y estoy en una etapa donde no quiero mostrar eso. Ya está. Tengo casi 30 años y quisiera que se hable un poco más de mi trabajo en este momento", fundamentó.



"Este último tiempo me hice cargo de exponer mis relaciones, estoy haciendo un cambio y creo que se nota. Me parece que este año vuelvo desde otro lugar, con un poco más de paz y sin tanto conflicto en la pista".





"Estoy contento, bien. Lourdes (Sánchez) me parece una re buena compañera. Hoy se dan varia cosas y darle un respiro a la gente es necesario. Hice muchos años seguidos el Bailando y ahora vuelvo. Es importante volver con expectativa después de un año", cerró el actor.