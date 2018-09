Si bien el contrato no está firmado, es casi un hecho que harán temporada en Mar del Plata este verano y ya está trabajando en eso, donde tendrá injerencia en los libros y armado del elenco.

"Todavía no está firmado el contrato pero sí está la propuesta y yo me bajé de La jaula de las locas. Voy a encarar un proyecto con mi vieja y mi viejo en una revista. ' La última gran revista ' vamos a hacer los tres en el teatro Atlas, sala que nos dio mucho a mis viejos y a mi familia", comentó el ex de Laurita Fernández en exclusiva.





"Estamos atrás de varias figuras y va a ser una revista súper nueva. Me están dejando opinar y armarla yo con lo que creo que tiene que tener una revista. La verdad que estoy muy contento. Estar con mi mamá y mi viejo en el escenario puede ser algo muy fuerte y creo que va a gustar mucho", agregó el actor.