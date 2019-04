Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





"Terminamos la temporada de verano y no pudimos tener mucho descanso, vinimos y debutamos en Buenos Aires de martes a domingos con funciones todos los días", explicó Fede en exclusiva.





"Se la bancó como un campeón pero eso lo mató, las fuerzas se le fueron y no pudo recuperarse. Entonces cree que es el momento de dar un paso al costado y seguir mamá y yo con la posta de la revista".





"No quería hacerlo cuando ya de verdad no pueda estar parado ni nada, ya era un momento donde no tenía más fuerzas", añadió el actor.





"Ayer (miércoles) llegó y no se sentía bien, pidió por favor. El nunca levantó una función, entonces yo decidí que sea el momento de dar un paso al costado y él muy consciente me dijo que sí, que ya no puede más y ahora va a disfrutar la obra desde la plata y va a escribir como autor", finalizó Bal.