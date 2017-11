Federico Bal: "El compromiso de mi lado sigue siempre, estoy al pie del cañón"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Marcelo Tinelli pidió un "mayor compromiso" ante la ausencia de Federico Bal a la sentencia de anoche del "Bailando". El actor había participado de una obra de teatro que tenía pactada hace varios días.





Embed Hoy tuve el placer de compartir escenario con artistas del carajo, en una sala mágica como es el Maipo, y en una obra súper potente. — Federico Bal (@balfederico) 1 de noviembre de 2017 Embed No se pierdan “Rock of ages” todos los martes en el Maipo! Cae, Coates, Meyer, Mica, y más, conforman el dream team de la comedia musical — Federico Bal (@balfederico) 1 de noviembre de 2017



PrimiciasYa.com se contactó con Federico quien explicó sobre su ausencia y el mensaje del conductor: "Ayer yo tenía un compromiso. La grabación supuestamente iba a entrar el jueves. Yo este compromiso lo tenía hace una semana, no le podía fallar a la gente de Rock of ages que es gente amiga y era una participación chiquita que tenía que hacer y no podía faltar. Hablé con el Chato, le dije que iba a tratar de llegar y no llegué porque la obra es larga y mi participación era llegando al final".





"Vi que Marcelo dijo algo del compromiso. Yo estoy comprometido con el show y Marcelo lo sabe, hace años que yo trabajo con él y la productora y siempre estoy al pie del cañón para lo que necesite siempre. Que una vez me pase que no pueda ir a una sentencia porque tengo un compromiso cerrado hace varios días creo que puede entenderlo", fundamentó Fede.





Y cerró dejando en claro: "Yo tenía un buen puntaje y no necesitaba estar para bailar el duelo, es un poco entendible. El compromiso de mi lado sigue siempre al cien por ciento".