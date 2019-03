Federico Amador: "Veía a Sofovich y no podía creer; decía: 'qué horror'"

El actor opinó sobre la temática que tiene el culebrón, sobre la violencia psicológica y sostuvo que "la violencia psicológica es tremenda, y es mucho mayor que la física y hasta te das menos cuenta. Es algo que está instalado en muchísimos hogares, familias, por suerte cada vez menos, además es muy traicionera. Esteban (Lamothe) lo hace de una manera fantástica".





Sobre este marco, Amador sentó postura sobre los conflictos que tuvo su compañera Calu con Darthés: "Lo de Calu lo vi muy de costado. Escuché que estaba este problema, con Calu ya había laburado, con Darthés no laburé nunca, y desde el día uno laburamos de la mejor manera, y laburé súper relajado desde ese punto de vista, es una actriz muy profesional como Eleonora (Wexler)".

federico amador 2.jpg



Por ello, respondió sobre lo que significa hacer escenas jugadas y de sexo con una compañera: "Siempre fui muy respetuoso de la otra persona, y nuestra idea es hacer lo mejor que se puede esa escena dentro de esa incomodidad, no creo que haya habido un antes y un después, creo que el respeto es el respeto".





Asimismo, contó en declaraciones a La Once Diez/Radio de la Ciudad: "Yo veía a Sofovich (Gerardo) y no podía creer y decía: ' Qué horror ' . Entonces es como que hoy no me cambió nada, solo digo que por fin que las cosas están cambiando, cuando lo veía no podía creer lo que era la cosificación. No me gusta que pongan al ser humano, sea hombre o mujer en lugar de objeto, siempre me pareció eso".





Por otro lado, habló sobre las nuevas plataformas para ver series y novelas, así como a su vez, las latas extranjeras: "Netflix se colocó en nuestros hogares, nos levantó la vara a todos. Tratamos nosotros de ponernos a la altura de eso". "La lata es una cuestión económica, sale el 10% que producir una ficción con todo lo que significa una producción, un elenco, por suerte se sigue apostando de todas maneras a la ficción nacional. Con respecto a Netflix es imposible luchar contra eso, no nos pasa solo a nosotros, hay un mundo que se está abriendo y nosotros tenemos que amoldarnos a eso".