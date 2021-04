Federico Amador habló del "título de kinesiólogo de tortugas": "En realidad eso fue como un chiste"

En todos los portales se vio la noticia de la nueva actividad de Federico Amador: Kinesiólogo de tortugas. Sin embargo, el actor habló con Fernanda Iglesias en su programa radial, Esto no es Hollywood que sale por Mucha Radio, y aclaró que eso fue un chiste.

"En realidad eso fue como un chiste", dijo el esposo de Florencia Bertotti. Y añadió: "¿Sabés que me paso?, estando recorriendo y haciendo los documentales fui a un montón de centros de rescate que hay en el país y me di cuenta que la serpiente, en realidad los reptiles, los reptiles son un caso aparte, pero la serpiente es un animal muy perseguido, nadie los quiere, les tenemos miedo".

"No sabés la cantidad de fotos que me mandas de serpientes que la parten al medio con una pala, con un machete, las matan a palazos, el que no conoce le da miedo, no sé bien porque pero la serpiente genera pánico", explicó Federico Amador.

La pasión de Federico Amador por el mundo animal nació con documentales: "Lo que a mí me paso es que pase la vida entera viendo documentales, y muy pocas ficciones, entonces a los treinta y pico me di cuenta mientras miraba un documental de eso, y dije, que ganas de hacer esto. Me di cuenta que solo miraba documentales y no miraba ficciones, sin embargo trabajaba haciendo ficciones, a eso se le sumo que mis dos hijos ya eran un poco más grandes, entonces yo con ellos hacia juegos de preguntas y respuestas sobre la naturaleza, sobre los animales y lo que pasaba realmente es que como yo los hacia o las trataba de ver esos documentales que yo veía, la mayoría eran de África y lo que pasaba era que ellos sabían de los animales de África pero no sabían de nuestra fauna. Entonces ahí me di cuenta que nuestros chicos no conocen a nuestros animales, que son iguales de importante y maravillosos que los de África, lo que pasa es que los de África tienen mejor marketing o no, pero es lo que vas a ver si prendes la tele, a no ser que vayas algún canal puntual lo que vas a ver en los programas o canales de naturaleza son os animales de África".

Y finalizó: "Claro, lo que me paso fue eso, y es también es muy difícil proteger y cuidar algo que no conocés, entonces si a vos te hablan del tapir o del yaguareté que se le está acabando el territorio y no sabés lo que es un yaguareté no te importa entendes? En cambio si ya lo conocés, te familiarizás, ya empezás a proteger de otra manera. Y ahí surge la idea de hacer esa serie de documentales que hicimos en Telefe y después lo llevamos a Discovery y la idea era esa, dar a conocer nuestra fauna, nuestro país que es maravilloso, nuestra flora y también nuestra problemática, ahí surge la idea de los documentales".