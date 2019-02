Federica Pais está viviendo un momento difícil por la detención de su hijo, Dante Casermeiro. El joven fue arrestado en el barrio de Olivos por robo calificado junto con Octavio Laje, el hijo de un diplomático. En su poder, tenían dos réplicas de armas de fuego, una de ellas de aire comprimido. está viviendo un momento difícil por la detención de su hijo,. El joven fue arrestado en el barrio de Olivos por robo calificado junto con, el hijo de un diplomático. En su poder, tenían dos réplicas de armas de fuego, una de ellas de aire comprimido.





Jorge Rial en "Intrusos" (América TV) para aclarar algunas cosas y pedir disculpas públicamente.





"Estoy, como seguramente todos los que son padres y tienen un hijo en la situación en la que está el mío, muy triste, muy enojada y muy confundida", dijo en un primer momento.





"Primero quiero pedir disculpas públicamente por la actitud de mi hijo al salir de la fiscalía, a mí me dio mucha vergüenza y me enojó mucho. Yo a mis hijos los eduqué lo mejor que pude, inculcándoles todos los valores que tuve y haciendo todo lo mejor para que tuvieran los límites necesarios, junto con las oportunidades y valores que creo que todos los que somos padres queremos", agregó.

Federica quiso dejar en claro que ella condena cualquier acto de violencia, y que a lo mejor en este momento no puede comunicar lo que siente de manera clara. "Quiero decir que por supuesto, si mi hijo hizo algo lo va a pagar. Lo único que yo traté de pedir es prudencia con algunas cosas que no son ciertas, no ampararlo y no justificarlo. Si hizo algo, claramente deberá pagar y yo voy a ser la primera en pedirlo", señaló.





Sobre la situación de su hijo, la conductora contó que está demorado en la comisaría y que todavía no pudo hablar con él para que le explique lo que pasó. "Está incomunicado, y ahora la que está teniendo que guardarse un poco soy yo porque es imposible salir. Hay gente de la familia con él y que pudo escuchar su versión", explicó.





"Todavía no pudimos charlar porque no está en condiciones. Yo no entiendo nada, es la primera vez que entro a una fiscalía o a una comisaría en una situación así", agregó aclarando que según, la gente que pudo tener contacto con él, no parecía estar ni drogado ni alcoholizado.





"Pido perdón por esto, pido disculpas si perjudicó a alguien en el caso de que lo haya hecho, y pido perdón por la actitud que tuvo en la salida de la fiscalía, cuando yo vi eso me quería morir", remarcó.