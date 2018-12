Fede Bal y su noviazgo con Laurita: "Siempre que uno está en pareja siente que es el amor de su vida"

Fede Bal y Laurita Fernández vivieron un apasionado romance, pero la relación entre ambos no prosperó. Ahora, todo pertenece al pasado y al recuerdo que cada uno lleva dentro suyo. Esta semana, el actor dialogó con revista Pronto y analizó su pareja con la bailarina que hoy está de novia con Nicolás Cabré. vivieron un apasionado romance, pero la relación entre ambos no prosperó. Ahora, todo pertenece al pasado y al recuerdo que cada uno lleva dentro suyo. Esta semana, el actor dialogó con revista Pronto y analizó su pareja con la bailarina que hoy está de novia con

"Siempre que uno está en pareja dice y siente que es el amor de su vida. Hoy ya pasó eso y siento que fue un gran amor, pero la mujer de mi vida ya no", aseguró Fede para la publicación

Luego, habló de lo que siente al ver a la rubia en la mesa examinadora del del Bailando: "Ver a Laurita en el jurado no me provoca nada. Me parece que Laura está perfecta adonde está. Toda su vida se preparó para este momento y está muy bien el lugar que ocupa. Está muy agradecida del lugar que le dieron y se lo merece completamente. Brindo por ella. Es una mujer que me acompañó durante dos años de mi vida y tengo los mejores recuerdos siempre", concluyó.