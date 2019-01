Fede Bal vs. Nazarena Vélez: "Hay cosas que no dije por respeto a mi ex novia"

Federico Bal y Barbie Vélez puso en guerra a las familias del actor y la de su ex. La escandalosa ruptura del noviazgo depuso en guerra a las familias del actor y la de su ex.

Las denuncias cruzadas entre la actriz y el hijo de Carmen Barbieri complicó más aún las cosas y, a pesar de que Fede quedo sobreseído de las imputaciones de la morocha, los enfrentamientos no cesan.

Lo cierto que en diferentes entrevistas Nazarena se dedicó a insultar públicamente al actor y él, recurrió a la Justicia y solicitar una restricción perimetral

En este orden, Federico dialogó con Intrusos y se mostró fastidiado por la situación que vive con Nazarena.

"La jueza dio el okey a mi pedido, que es para cortar la agresión y la violencia. No voy a bancar más lo que se dijo de mí, que se me difame en todos los programas de la tele, en donde esta mujer conseguía un móvil", arrancó a contar Federico.

"Todo lo que dijo es más que suficiente para una cautelar. No voy a dejar que esta mujer siga difamándome. Alguien tiene que hacerlo y tal vez me tocó a mí", siguió.

Y continuó: "Yo estoy muy tranquilo porque se cómo fueron las cosas pero esta mujer no se cansa de hablar porquerías de mí. Esto ya pasó una línea hace demasiado tiempo".

"Estoy con ganas de que la Justicia hablo y está hablando y de apoco, van a ver cómo va a seguir hablando", anunció luego.

"Estos son temas muy delicados para hablar en la tele. Cuando todo esto termine voy a contar toda la verdad en lo de Jorge. Hay cosas que no se saben que por respeto me callé un montón de cosa; por el respeto que yo le tengo a mi ex novia (Barbie Vélez)", concluyó Federico.

Cabe resaltar que anoche, a la salida del teatro Provincial, Barbie Vélez lloró ante los medios luego del pedido de restricción perimetral y bozal legal de Federico Bal a Nazarena Vélez.





La actriz no pudo ocultar su angustia cuando se retiró del teatro Provincial de Mar del Plata y se quebró al ver a la prensa en el lugar.

Por lo que puede verse, la guerra entre Nazarena Vélez y Federico Bal está lejos de finalizar.

Embed No puedo creer como se usa a la justicia en un tema tan delicado donde muere todos los dias una mujer x violencia d genero,y este ENFERMO pone una restricción a una persona que NO SE CRUZA NI VE HACE CASI 3 AÑOS

Alguien tomo conciencia el circo mediático de este tipo usando esto? https://t.co/rgsqy82Qpr — Nazarena Vélez (@veleznazarena) 16 de enero de 2019

