Fede Bal: "Tengo la suerte de estar rodeado de mujeres muy lindas, pero por suerte elijo a una"

"Tengo la suerte de estar rodeado de mujeres muy lindas pero por suerte elijo a una. Estoy profundamente enamorado de Laurita y me porto bien. Si uno quiere hacer algo lo hace a cualquier hora, pero ella se siente cómoda al ver que yo vuelvo a dormir con ella cuando salgo a bailar. Ella está muy cansada por las funciones y no es de salir mucho. A mí me gusta salir con mis amigos a tomar una cerveza", señaló el actor en diálogo con PrimiciasYa.com.

Por otro lado, contó cómo será su participación en "Pampita Online", el ciclo que la modelo conducirá desde el próximo lunes a las 19 por Telefe: "Me preparo muy bien, muy relajado. Nos vamos a divertir mucho en el programa. Es una mesa de debate muy linda con invitados geniales. Caro sabe manejar muy bien lo que es la conducción, la tiene muy clara y me cae muy bien ella. Sera un desafío descubrirme en este rol aunque nunca fue mi deseo ser panelista. Yo le dije a ella que panelista no me siento y ni mucho menos como periodista de espectáculos o chimentos, de hecho lo padecí un poco al pertenecer en este medio. Me siento al lado de ella para divertirme, estoy como un invitado amigo de ella".





Y agregó: "Durante dos semanas la voy acompañar porque después voy a seguir con otro proyecto, el de filmar una película con mi papá en Tucumán durante ocho semanas. La película se llama Rumbo al mar y será para toda la familia con una historia muy fuerte donde muchos se van a ver reflejados".





Por último, señaló que va a extrañar el "Bailando": "Siempre se extraña el programa de Tinelli, es muy divertido. Pero también estoy para otras cosas por más que me encante bailar. La gente por ahí también se cansa verte en lo mismo y quiere verte en algo diferente".

Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino