Fede Bal sorprendió a Dieguito, el pequeño que conmovió en las redes

Cinthia Fernández y Federico Bal fueron solamente algunos de los famosos que se sintieron profundamente movilizados por el video que se viralizó del cumpleaños de Diego, un nene que en apenas un par de minutos regaló una enorme lección de vida.

En el vídeo se puede observar al cumpleañero y su mamá le pregunta cuál era su deseo. ''Tener una familia hermosa'', le contesta Dieguito. Luego, el niño comienza a abrir los regalos y su emoción al recibir cada obsequio es sencillamente conmovedora.

Diego recibió una botella de gaseosa, alfajores, papas fritas, máscaras de cotillón, un cuadernito con lápices, témperas y un pincel, planchas de stickers y globos. “Este es el mejor cumpleaños de mi vida”, celebra el nene.

Luego de ver el video, Cinthia Fernández les pidió ayuda a sus seguidores en Instagram para dar con la familia del pequeño. “POR FAVOR, MÍRENLO. Necesito saber el nombre de la mamá de Diego y si tiene red social el o algún familiar. Se merece una juguetería entera por esta hermosa lección. Esto es ser feliz, simpleza, agradecimiento y amor. Necesito algún contacto de alguien que lo conozca”, escribió.

Por su parte, Fede Bal tuiteó: “Quiero regalarle algún juguete mío. ¿Cómo llego a este chico? ¿Me ayudan a dar con su familia y lo hacemos un poco más feliz de lo que ya está?”.

Y este miércoles, el actor logró hablar con su familia y decidió ir a visitarlo para llevarle sus muñecos de Toy Story.

En sus redes sociales Fede compartió el video de tierno encuentro: "¡Acompáñenme a ver esta linda historia! Diego cumplió años hace unos días y el vídeo se volvió viral por su dulzura y su alegria solo de estar junto a su familia. Me conmovió un montón. Y aunque no necesita nada, y este feliz así, pensé que justamente por eso sería hermoso darle algo a cambio, por la gran enseñanza que nos dio a todos".

"Así como Andy hace en Toy Story, hoy le doy a Diego mis juguetes. Van a tener un nuevo dueño con quien jugar a diario. Salí a hacerme unos estudios y me desvié un toque hacia su casa (tranquilos, tengo permiso). Son esas pequeñas acciones que nos llenan de felicidad: como hacer feliz a un pibe. ¿Y si lo implementamos? Despójate de algo que al otro lo haría feliz, y lo necesita más que vos, no estamos salvando al mundo, claro, pero por algún lado se empieza, no?", agregó.

Cinthia Fernández también compartió las imágenes y manifestó: "Sos inmenso @balFederico . Gracias por tremendo gesto! Gracias CON MAYÚSCULA . Y me tomo el atrevimiento de subirlo sin tu permiso porq estás cosas tienen que mostrarse. La alegría y el amor en su máxima expresión . Te quiero pendejo! Gracias por hacer feliz a Dieguito❤️❤️❤️".

