Fede Bal: "Si Laurita fuera la mujer de mi vida, estaría en la puerta de la casa tocándole timbre"

Federico Bal y Laurita Fernández finalizó hace seis meses, cada vez que uno de ellos es entrevistado por algún ciclo televisivo, se somete a preguntas que tienen que ver con el romance que ambos vivieron por casi dos años.

Casi siempre, es la rubia quien se muestra más reacia a hablar sobre el tema, pero en su caso, el actor no esquiva los interrogatorios y casi siempre responde a las inquietudes del periodismo, como bien lo hizo días atrás, cuando manifestó haberse dado cuenta, tras la separación, que la bailarina no había sido realmente el amor de su vida.

Pero este jueves, Fede volvió a hablar del tema en Los Ángeles de la mañana: "Me preguntó un periodista muy hábil, creo que fue Nico Peralta, que me dijo '¿Laurita sigue siendo el amor de tu vida?'. Y la verdad es que no. Sino estaría intentando seguir con ella o en la puerta de la casa tocándole timbre", disparó.

"Cuando uno está de novio, siempre siente que es la mujer de su vida. No sé si fue la mujer más importante. Cuando el tiempo pasa, uno puede evaluar lo que fue esa relación", volvió a considerar.

"En el momento es todo color de rosas o no, pero estás en ese momento. Cuando ves a distancia, ahí podés hacer un balance. Yo lo hice y creo que realmente tuve mujeres muy importantes. Hoy no puedo decir que Laurita fue la mujer de mi vida, fue una mujer muy importante", concluyó Fede.

