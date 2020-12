Fede Bal reveló quién filtró el audio que le mandó al Polaco para invitarlo a la fiesta: "¿Sabés las mujeres que vienen?"

Finalmente, la crisis entre El Polaco y Barby Silenzi quedó en el olvido. Después de un fin de semana movido, la modelo y el cantante decidieron darse una segunda oportunidad.

Tal como le confirmó Barby a Primiciasya.com, se quedó en la casa familiar que comparte con el cantante tropical.

Sin embargo, la existencia de un audio que Fede Bal le envió a su compañero de "Masterchef Celebrity" sigue generando que hablar.

“La pileta está hirviendo. Hace tres días que la vengo calentando. ¿Vos sabés las mujeres que vienen, Polaco? Yo no sé cómo estás vos con Barby ni nada…”, dice parte del audio que expuso Ángel de Brito en su programa.

Y continúa: “Acá todas las personas que entran saben que no pueden sacar ni una foto. No te van a pedir fotos, no van a hacer historias. No vamos a tener problemas con Telefe ni nada. Vos relajá en eso que mi casa es un bunker… y las chicas que vienen… ay, Polaco. Está anunciado lluvia, pero me chup… un hue… Vamos a estar todos del ort… bailando, chupando, haciendo cositas. Vos traete malla, lo que quieras”.

Fede cree que fue Barby Silenzi la que filtró ese audio entre ambos, así lo confirmó en charla con "Por si las moscas", el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

“Es un audio mío privado que le mando a un amigo, donde lo invito a una fiesta y esto le da de comer a todos los programas de chimentos. Esto fue filtrado por su mujer en algún momento de celos y discusión”, dijo Bal.

Y finalizó: “No me pega a mí, me pasaron tantas cosas que, si pensás que esto me puede afectar, no me conocés nada”.

