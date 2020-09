Fede Bal respondió a quienes lo cuestionan por participar de "MasterChef": "Esa gente que me critica, ¿va a pagar mis cuentas?"

Tras vivir meses difíciles y someterse a un tratamiento contra su cáncer de intestino, Fede Bal anunció en julio pasado que se había curado.

Y como parte de sus nuevos proyectos laborales, el actor participará de "MasterChef Celebrity", que conducirá Santiago del Moro por Telefe.

Y en diálogo con el diario La Nación, Fede se refirió a quienes lo criticaron por exponerse a ir a un programa de televisión siendo un paciente de riesgo.

“Siempre me van a criticar. Más me critican, más comprendo que estoy por el camino correcto. Y si no salgo, si no voy a PH Podemos hablar o no voy a Masterchef, ¿de qué vivo? Esa gente que me critica, ¿va a pagar mis cuentas?”, indicó el actor.

"Estoy muy feliz de poder mostrar lo que sé de cocina, que no es tanto, pero la idea es aprender. Tengo platos ricos, pero no tengo magia en la cocina. Soy un chabón un poco básico, pero algo aprendí de mi vieja y mi abuela, grandes cocineras las dos. Espero dejarlas bien paradas y hacer un buen papel", destacó.

Hace unas semanas, en diálogo con PrimiciasYa.com, Fede anunciaba que estaría en ese programa: "Me parece un súper formato, algo muy divertido. La gente quiere ver gente cocinando bien o mal. Santi del Moro conduciendo va a ser un diez. Yo desde chico soy de meter la mano en la cocina cuando veía a mi vieja cocinando".

