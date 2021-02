Fede Bal puso en riesgo el lugar de Carmen Barbieri en "Masterchef Celebrity 2"

El actor ocupa el lugar de su mamá en el reality. Anoche no tuvo una gran velada y hace temblar el puesto de Barbieri que se recupera del COVID.

Si bien Fede Bal es el encargado del host digital de "Masterchef Celebrity 2", también reemplaza a su mamá, Carmen Barbieri, quien se recupera del COVID y de una larga internación.

“Este es el lugar es de mi vieja y este delantal es de mamá. Acá (en el delantal) dice ‘mamá’ en realidad”, dijo Fede, emocionado.

LEER TAMBIÉN: Coti Sorokin en "Los Mammones": Respondió todo, se mató de risa y hasta reveló si le saldría de garante a Diego Torres

El desafío de la noche fue hacer platos en los que predominara determinado color. Cada participante debió respetar el color que le asignaron: rojo, verde, violeta o amarillo.

A Fede, le tocó hacer un plato rojo. Optó por cocinar una carne al horno con rabanitos, salsa de tomate, ajo, albahaca y aceitunas negras. "Hice una salsa picante, usé tabasco", se vanaglorió.

A la hora de recibir la devolución, tuvo que escuchar una frase lapidaria de Donato de Santis: "Fede, yo tengo que ser honesto: lograste algo realmente increíble. Fue tu peor plato en las dos temporadas".

"No sé por dónde empezar... No voy a decir nada", se plantó Martitegui ante Fede y no le dio su veredicto. "

Damián Betular fue contundente: "Después de comer esto, me tendría que acostar con un antiácido en la mano porque me despertaría cada diez minutos a tomarme uno".

LEER TAMBIÉN: Cae, quebrado en "Masterchef Argentina": "Podría escribir un manual sobre cómo estirar la comida"