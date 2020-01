Fede Bal sobre la película que hizo con Santiago: “Es la primera que filmé y la última de mi viejo, me dejó un legado”

El lunes por la tarde, Federico Bal encabezó la avant premiere de la película "Rumbo al mar", que protagonizó con Santiago, en Cines Paseo Aldrey de Mar del Plata.

La película cuenta la historia de Julio y Marcos, un padre al que le queda poco tiempo de vida y su hijo, con quién no tiene mucha relación, en un viaje que los cambiará para siempre.

Sin lugar a duda, fue una jornada muy emotiva para toda la familia Bal. Es que este trabajo fue el último de la carrera de Santiago, quién falleció el 9 de diciembre de 2019.

Carmen Barbieri se emocionó al recordarlo, al igual que Federico, quién considera que la película es una especie de “legado”, de camino, que le marcó su padre.

“El estreno de esta película lo vivo con mucha emoción, por momentos con melancolía y otros de alegría. Es la primera que filmé y la última de mi viejo. Es un estreno que me hubiese gustado compartirlo con papá y de alguna forma está presente. Es una peli que creo que les va a gustar mucho, si tenés un papá te va a dar una alegría ir a verla con él y si no lo tenés es un momento hermoso para recordarlos”, indicó Fede en diálogo con PrimiciasYa.com.

Y remarcó: “Es una película que te lleva al estado más puro, el de querer ir a abrazar a un familiar y decirle te quiero. Muchas veces no le decimos cuánto los queremos a nuestros viejos, hermanos o a nuestra familia”.

Luego, recordando a Santiago, manifestó con emoción: “Yo siento que él está todavía entre nosotros y lo siento presente todo el tiempo, más que nunca. Eso es algo hermoso y súper emotivo. Yo voy a ocuparme de que el apellido se sienta valorado por este medio que tanto le dio, le dio una carrera, una alegría y una vida entera”.

“Yo intento ahora que a mi viejo se lo conozca por sus laburos y no por los escándalos, fueron tan pocos los escándalos comparado a los laburos, a las risas, a la cantidad de rating y a la cantidad de espectadores que ha hecho en su vida que ahora los millennials lo conocen por Intrusos o algún que otro problema mediático. Yo siento que él fue uno de los grandes comediantes y galanes que tuvo el país. Soy el encargado de poner a mi viejo en lo más alto”, indicó.

"Rumbo al mar" cuenta con libro de Juan Faerman, dirección de Nacho Garassino y producción de Hernán Findling y Oliver Kolker por Funciona y Kuenta; Alejandro Gruz y Daniel Burak por Adart Producciones, y Gabriel Sucari por Jump Producciones. El elenco lo completan Zulma Faiad, Anita Martínez y Laura Laprida. El estreno será el 30 de enero.

Por otro lado, Fede se refirió a cómo vive la temporada con la obra que protagoniza junto a Nora Cárpena, Arnaldo André y Micaela Vázquez, “Mentiras Inteligentes”: “La ciudad no para de recibir turismo, hay una gran cantidad de gente que hace años no se veía. Y la economía nos está golpeando muy duro, muy fuerte. Antes una familia entera podía ver seis obras y hoy eligen una o dos, pero aun así la gente sigue optando por ir al teatro porque esta ciudad es la capital del teatro”.

Por último, al ser consultado sobre si volverá este año al “Bailando”, dijo: “Siempre vengo quedando en las instancias finales del Bailando, me queda pendiente ganarlo. Pero siento que ya es una cosa de otro tiempo, ya no me siento preparado para volver a jugar porque quiero que el último año con Lourdes Sánchez quede como un recuerdo lindo. Creo que es como un gran cierre al menos para mí. Pero uno nunca sabe”.

