Fede Bal opinó sobre el rol de Laurita Fernández como conductora del "Cantando 2020": "Tiene un talento tremendo"

El actor dialogó con PrimiciasYa.com y destacó la labor de su ex pareja en el reality que conduce por la pantalla del Trece. Además, se refirió al encontronazo que tuvo con Moria Casán. Video.

Recuperado del cáncer de colon, Fede Bal participó de un live con PrimiciasYa.com donde, además de hablar de su curación, opinó de varios temas. Entre ellos, el rol de su ex, Laurita Fernández, como conductora del "Cantando 2020".

"Tremendo la vi. Ella es lo más. Tiene un talento tremendo y un futuro impecable. Para mí hace todo bien ella, sabe que tiene mi cariño en el corazón. Por los buenos momentos que hemos vivido es una reina", comenzó diciendo el actor.

En esa misma línea Fede agregó: "Lo hace muy bien. Está encontrando su lugar en la conducción hace tiempo y me encanta lo que hace".

Durante la última semana, se vivió uno de los momentos más tensos del "Cantando 2020": De un lado, Laurita Fernández, coconductora del ciclo. Del otro, la jurado Moria Casán.

El conflicto se desató cuando terminó de cantar Adabel Guerrero acompañada por Leandro Bassano, y llegó la devolución de los cuatro jurados que integran el reality. Tras las críticas de Nacha Guevara, Karina "La Princesita", Pepito Cibrián y la propia Moria, Adabel se retiró algo enojada del estudio, y entonces Casán quiso hacer un comentario, "tapando" a Fernández, quien intentaba ponerle ritmo al programa y presentar a la nueva pareja: Dan Breitman y Florencia Anca.

"Un minuto, Moria, por favor", le dijo la actriz y bailarina, mientras Moria quería opinar. Sin embargo, la interrupción de Laurita no cayó bien a la One, quien sintió que no la dejaban explayarse, por lo cual amenazó con renunciar al programa, dirigiéndose a Laurita y remarcándole que ella es una simple partenaire de De Brito.

Sobre ese episodio, Fede Bal también dio su opinión: "Tengo ahí opiniones encontradas. Yo la quiero mucho a Moria y la conozco desde que nací, era compañera de mi vieja. Ella descubrió que estaba embarazada, le tocaba la panza y le decía que estaba embarazada. Yo trabajé con Moria, hicimos un montón de cosas juntos, no solo en el Bailando sino en el teatro. Moria es una mujer divina y si ella tiene algún malestar con Laurita yo no lo percibo y no sé de dónde viene... Cuando bailamos ella ha tenido palabras muy fuertes para conmigo también y con Laura cuando estábamos en pareja, uno en la pista se enoja un poco pero siento que es parte del show".

"Pero creo que debe tranquilizarse un poco la situación, la gente no quiere ver tantas peleas. Me parece que va por otro lado lo que necesita la tele. Si hay una falta de respeto, está bueno que ambas puedan decírselo en la cara. Son mujeres muy fuertes y está bueno verlas como sociedad que puedan arreglar sus problemas. Si es al aire, está bueno que no se falte el respeto", concluyó.

Fede Bal explicó de qué se trata el team solidario: "Es un momento hermoso para ayudar"

Team Solidario nace a partir de una acción espontánea, prácticamente impensada e impulsiva que llevó adelante Fede Bal hace algunas semanas al regalar algunos juguetes personales a un niño.

A raíz de un video que se hizo viral sobre el festejo de cumpleaños de este chico, Fede sintió al verlo la necesidad inmediata de contactarlo para regalarle sus muñecos, ubicó a su madre y al día siguiente Diego ya tenía en su poder a Woody y a Buzz. Un hecho simple para Fede, que llenó de alegría a una familia.

Todo esto, sumado al momento por el que atraviesa el mundo, la situación personal que debió transitar Fede estos meses, la enorme dimensión que cobran sus mensajes por su exposición mediática, la lluvia de propuestas que recibe a diario de marcas y empresas ofreciéndole sus productos, hicieron que se replanteara muchas cosas y nació esta gran motivación para “hacer”… poner manos a la obra y HACER.

Así fue que reunió a un grupo de amigos también motivados por las ganas de ayudar, colaborar, aliviar, llevar alegría, sorprender, y entre todos pusieron en marcha el Team Solidario. Pepe Ochoa, Martín Rulo Roisman, Nico Rejlis y Martina Valía se unieron a Fede con un objetivo común: hacer y contagiar la solidaridad.

A ese hecho, justamente, hizo referencia en la presentación de Team Solidario. “Queremos contagiar a miles de personas la posibilidad de ser solidarios“, dice el grupo de amigos que pretende ser puente entre la necesidad y la respuesta.

El actor hace referencia a la plenitud que siente quien es capaz de “dar algo sin esperar nada a cambio“. Y confesó: “Empezó a gestarse algo adentro que es esa necesidad de ayudar. Me escribieron muchas personas que quieren ayudar y muchos que necesitan ayuda“.

“Estamos en un momento muy especial del país y es un momento hermoso para ayudar“, contó Bal y añadió: “Esta idea empezó a gestarse en mi cabeza, no sabía bien cómo encaminarla. Pepe me ayudó. Y se sumaron más amigos“.

