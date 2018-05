Fede Bal: "No estoy saliendo con Sol Pérez y quiero que dejen tranquila a Laurita"

"No estamos más juntos. Decidimos terminar la relación porque lo intentamos y no funcionó". Después de haber superado varias crisis de pareja y dos rupturas, Laurita Fernández y Fede Bal decidieron poner punto final a su relación. Después de haber superado varias crisis de pareja y dos rupturas,decidieron poner punto final a su relación.





Becky Vázquez, la bailarina que compartió elenco con el actor en Magnífica y quien fue señalada como la tercera en discordia. Hace un mes había sido la última reconciliación, después de un escándalo con, la bailarina que compartió elenco con el actor eny quien fue señalada como la tercera en discordia.





"Es mejor estar separados. No estamos más juntos hace un tiempo, no mucho, pero hace un tiempo", contó la protagonista de "Sugar" en una nota frente a las cámaras de Intrusos, sin brindar mayores detalles sobre la nueva ruptura.





En tanto, Primiciasya.com tuvo acceso al entorno de la pareja y desde allí confirmaron que la separación se produjo el pasado viernes. Fue Laura quien dio el paso inicial y decidió dejar a Federico. En ese momento, el hijo de Carmen le pidió dos semanas para reconquistarla. Ella le dijo que es "definitivo".





Desde el viernes a hoy, Fede intenta reconquistarla pero Laurita ya cerró la puerta. Desde el entorno de la rubia no vieron con buenos ojos que se filtre lo de la supuesta clonación del teléfono porque aseguran que "no es cierto" y que "Laurita siempre es relajada con sus parejas".

laurita-fernandez-federico-bal.jpg







Carmen Barbieri rompió el silencio también en "Intrusos" (América TV), y manifestó: "Necesito que dejen de hablar así de Laura. Ella nunca me clonó un teléfono, nunca me investigó y nada de lo que están diciendo es verdad. Ella no se merece todo lo que están diciendo, se dicen cosas que no son". Lo cierto es que esta tarde, el hijo derompió el silencio también en, y manifestó:





Con respecto a las declaraciones de la rubia, indicó: "Entiendo que ella hace referencia a mi círculo o gente de mi entorno que le llegaron a ella. Tendré que ver quién dijo eso porque no es verdad, no es algo que pase. Laura no hizo nada de eso".





"Nos separamos y fue una charla que tuvimos. Nuestros caminos no se cruzan y no podemos estar juntos con todo el dolor del mundo y con todo el amor que sigo teniendo por esa mujer", destacó.

¿Laurita Fernández está celosa de Sol Pérez ¿Qué dice Fede Bal







Sobre los rumores de una tercera en discordia, aclaró: "No estoy saliendo con Sol Pérez, no estoy saliendo con nadie. Sé que me quieren involucrar con otra persona del elenco, pero no hay terceros en discordia. Hay mucho amor, la amo con todo mi corazón y si hoy la vida no nos junta y no nos cruza tendré que entenderlo. Si quieren poner a Sol Pérez como tercera en discordia, háganlo pero no metan a Laura en el medio".





"Me separé en buenos términos de Laurita. Nadie tiene el manual de cómo ser feliz en una pareja. Los dos tomamos la decisión de separarnos. Es una mujer que se comportó de diez conmigo. Nada de lo que se dice es cierto y la estoy pasando mal, estoy muy dolido", finalizó.

