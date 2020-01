Fede Bal desde Mar del Plata: “Es el peor año de la economía, la gente tiene miedo”

Hace dos semanas, se estrenó la comedia “Mentiras Inteligentes” en Mar del Plata. Federico Bal atraviesa emociones encontradas, tras la reciente muerte de su padre, Santiago, cuya ausencia se hace sentir muchísimo por estos días.

El joven actor está dedicado a las funciones de la obra de teatro que lo mantendrán en la costa todo el verano y también a acompañar a su mamá, Carmen Barbieri, quien también estrenó su propia comedia, “20 millones”.

Y en una entrevista con el sitio News Digitales, Fede hizo un análisis de los primeros días de la temporada en relación a la difícil situación económica que atraviesa el país. “Hay más gente en Mar del Plata que el año pasado, pero con una economía peor que nunca”, comenzó diciendo.

“Es el peor año que viví como temporada, el peor año de la economía, la gente tiene miedo, la gente esperando a ver qué pasa en este país, no sabe qué hacer, si darse o no un lujo; antes veían 5 o 6 obras, ahora si ven dos es un milagro. Los veo comiendo en lugares baratos o llevándose la comida a la playa, no veo a Mardel como otros años, pero así es como está el país en general”, remarcó.

Pero también se hizo cargo de que no solo un Gobierno, cualquiera que sea, es responsable: “Los artistas y los productores deberían abrir más la cabeza para que la gente elija venir al teatro, no se puede poner una entrada a 1500 pesos, yo no pagaría 1500 pesos una entrada. Es una locura. Tenes que ir con tu mujer y tus hijos y es imposible pagar esas cifras, a eso sumale que después tienen que ir a comer. Imposible”, reflexionó.

Sincero como pocos y cuando la mayoría declaran tener sala llena, Bal confesó: “Nuestra comedia camina, me gustaría que funcionara mucho mejor, por eso hacemos promociones, dos por uno, para que la gente que elije venir a vernos pueda pagarlo”.

Fotos: Eduardo Aguada