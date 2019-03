Fede Bal le contestó a Calu Rivero: "No en todos los casos tiene razón la mujer"

"PH Podemos Hablar", Telefe, porque no quería compartir lugar con El Polaco y Federico Bal. A fines de noviembre pasado, Calu Rivero no asistió a la grabación del programa, Telefe, porque no quería compartir lugar con

El sábado, finalmente, la actriz participó del programa y habló de lo sucedido en aquel momento. "Fue muy simple y tiene que ver con respetarse y permitirse estar donde una se va a sentir cómoda para hablar. No me sentía cómoda para hablar de mi personaje en Campanas en la noche, Luciana, que había sido abusada por su pareja, maltratada... Hablar de eso frente a dos personas que, más allá de lo que pase, estuvieron vinculadas a ese tema, no me parecía cómodo".

Al parecer, la declaración de Calu incomodó a Fede, quien salió al cruce de la explicaciones de la morocha a Andy Kusnetzoff.

"Celebro el movimiento de las mujeres. Pero hay que dar el beneficio de la duda. Ella eligió no estar en un programa y manifestó su desacuerdo con los invitados, por mí y por El Polaco. Tiene coherencia con su campaña. Lo que quiero contarles a ustedes es que me sometí a la Justicia, entregué todas mis pruebas, mostré lo que viví y cómo era mi relación. Al manifestarlo, ella hace que se hable de este tema", dijo Federico en Intrusos.

Cuando un periodista le indicó que Calu había dicho que ella no lo juzgaba, Bal explotó: "Pero el bajarse de una mesa, es juzgarme y mandarme en cana directamente. Porque ella lo expone, no dice simplemente 'no puedo ir'. O sea, me juzga, dice 'no comparto' y lo cuenta".

"Lo único que digo para cerrar es que hay que darle un beneficio de duda al hombre. No en todos los casos tiene razón la mujer. Claramente, tenemos que estar del lado de la mujer, pero hay excepciones como la hubo conmigo", concluyó Federico Bal.

