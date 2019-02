Fede Bal habló sobre el abucheo de su hermana en los Premios Estrella de Mar

Estrella de Mar 2019, "Nuevamente juntos" fue uno de los espectáculos consagrados, pero luego de que los conductores anunciaran el premio y nadie pasara a retirarlo, los protagonistas de la revista fueron duramente abucheados y, para colmo, una de las personas que silbó la obra, fue Julieta Bal, hermana de Federico. El lunes por la noche, durante la entrega de los Premiosfue uno de los espectáculos consagrados, pero luego de que los conductores anunciaran el premio y nadie pasara a retirarlo, los protagonistas de la revista fueron duramente abucheados y, para colmo, una de las personas que silbó la obra, fuehermana de

Un día después de la premiación, en diálogo con Viva la tarde, el ciclo que conducen Daniel Mollo y Celeste Muriega por la pantalla de Canal 26, Federico se refirió a la actitud de Julieta.

"Lo que opino me lo guardo. Me quedo con los momentos lindos que viví con ella. Esto trato de evitarlo. Estoy pasando por un momento tan lindo, de tanto amor, alegría y éxito en el laburo, que me quedo con los momentos lindos que ella me dio, que fueron mucho más que los feos", expresó el actor.

"No critico su forma de ser, me parece que lo que hizo fue una falta de respeto, pero si a ella y a su elenco les gustó hacer eso, está todo bien. No soy nadie para decirle nada. Soy su hermano y en privado le hice saber lo que opinaba al respecto, la vida sigue, yo me quedo con las cosas lindas", remarcó luego.

"Hoy no tenemos relación por algunas cosas que pasaron en la vida, caminos que en la vida uno toma", aclaró.

Más temprano, en diálogo con Intrusos, Julieta había dicho que "mi hermano, Federico, apenas vio eso, me dijo las barbaridades que suele decirme". "Hace año dice barbaridades sobre mi persona, que me dan taquicardia, y las dejé pasar porque era el mejor momento de mi pareja", disparó.

"Lamentablemente le respondí, pero no respondí nada malo. No es mi manera... A ese tipo de gente la quiero lejos de mi vida. Yo me rodeo de gente sana, hermosa, de gente que tiene luz... Después de lo que me mandó, él me bloqueó al toque", concluyó.

Mirá el video!

Embed





Embed





Embed