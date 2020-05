Fede Bal se emocionó al recordar cómo le contó a su mamá que padecía cáncer

Fede Bal dio una entrevista en la que contó cómo fue el momento en el que le reveló a su mamá, Carmen Barbieri, que padecía cáncer de intestinos.

El mes pasado, ni bien se enteró del diagnóstico, el actor comenzó con el tratamiento para no dejar avanzar la enfermedad que había hecho pública con un video en su cuenta de Instagram. Antes de eso se lo dijo a su madre en una charla privada.

Fede contó muy emocionado a “LAM” cómo fue esa charla con Carmen: "Ese día me fui a surfear y recibo la llamada del médico en la playa. Ahí me dijo que no habían dado bien los estudios y me dijo 'tenés que cortar la temporada y venir, tenés cáncer'".

"En ese momento lo primero que pensé fue en decirle a mi mamá. Ella se estaba recuperando de lo de papá y ahora le tenía que decir eso. Entonces llegué a mi casa, le dije a Pepe Ochoa, mi amigo, que tenía cáncer y que vaya a buscarla a mi mamá. Cuando se lo conté, la senté. Y bueno, la senté y se quebró", dijo entre lágrimas.

Por otra parte, ante la llegada de una nueva emisión del Bailando, por la enfermedad no puede bailar pero se propuso como jurado. ¿Lo llamarán?

