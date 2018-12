Fede Bal disparó contra Calu Rivero: "Está un poquito equivocada"

Calu Rivero no asistió a la grabación del programa "PH Podemos Hablar", Telefe, porque no quería compartir lugar con Federico Bal. La excusa, fue la denuncia por violencia de género de Barbie Vélez contra el actor. A fines del mes de noviembre,no asistió a la grabación del programa, porque no quería compartir lugar con El Polaco l. La excusa, fue la denuncia por violencia de género decontra el actor.

Hoy, Federico habló en Intrusos, habló sobre la actitud de Calu: "Cuando terminó el programa me fui corriendo a un aeropuerto, me tomé un avión y me fui a Los Ángeles. Estaba con mi cabeza en otra cosa. Llegué al primer aeropuerto y me mandan un mensaje, lo vi en Twitter, que no se sentó en la mesa por el Polaco y por mí. Entiendo y respeto su posición. Lo que le digo a Calu es que las cosas no fueron como ella piensa. Por eso judicialicé el tema, para limpiar mi imagen de algo que estaban instalando, que era nada que ver. Pero si ella sigue con la convicción, no tengo nada para decirle".

"No me interesa mandarle ningún mensaje, respeto su posición y está en todo su derecho en no compartir un programa conmigo. Lo que le cuento es que está un poquito equivocada porque las cosas no fueron como ella piensa. Y respeto muchísimo su posición y su campaña, todo lo que denunció, lo que dijo de Juan Darthés. Está bien que las mujeres hablen", expresó luego.

