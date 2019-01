¿Fede Bal amenazó al Chyno Agostini a través de Whatsapp?

Chyno Agostini estuvo a punto de exponer a El lunes, en Siempre Show, el ciclo conducido por Ciudad Magazine por Tomás Dente, elestuvo a punto de exponer a Federico Bal con un hecho que lo comprometería, pero finalmente no lo hizo.

"Tragué saliva y voy a tragar saliva ahora porque lo que iba a contar es algo que puede perjudicar y hacer sufrir mucho a mi familia. Es algo que sabemos en el círculo familiar, algo que se vivió y pasó hace un año y medio aproximadamente, después de que estallara todo", explicó. Y agregó: "Viví algo, importante, y que compromete a miembros de mi familia. Es preferible no decir nada", dijo el Chyno, en diálogo con el conductor del programa

"No tiene nada que ver con la sexualidad ni con la violencia. Es algo que pasé yo y algunos integrantes de mi familia. Tengo un nudo en la garganta. Me dijeron varias veces en el transcurso del día que no diga nada. Destruiría a mi familia y destaparía algo nuevo que no sé cuándo terminaría", sostuvo.

"Fue algo shockeante y confuso, me dejó boquiabierto. No sabía qué hacer ni decir en ese momento, como que me quedé en blanco", recordó el joven. Y concluyó: "Tengo audios".

Pero hoy, martes, un mensaje de Nazarena Vélez en Twitter explicaría el mutismo de Agostini y corroboraría lo que minutos antes se dijo en Los Ángeles de la mañana. Según parece, Bal habría logrado silenciar al muchacho, "amenazándolo" con una carta documento que podría llevar aún más complicaciones legales a su familia.

"Es de manual este HDP. Le pega a las mujeres y apura a los chicos", escribió la actriz.

¿Habrá sido así?

