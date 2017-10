Fede Bal: "A Laura la veo como la mamá de mis hijos"

La relación de Laurita Fernández y Federico Bal atravesó algunos cimbronazos que casi terminan con la pareja, pero los chicos lograron finalmente retomar la senda del amor y darle una nueva oportunidad al noviazgo.

Este lunes, entrevistado en Por si las moscas, el ciclo que conducen Moskita Muerta y Nilda Sarli por La Once Diez/Radio de la Ciudad, el actor se refirió como nunca a la conductora de Combate y reveló sus ganas de convertirse en papá.

"La veo como una gran madre a Laura, como la mamá de mis hijos. Pero no es algo que hablamos ahora, porque los dos estamos trabajando mucho"

, arrancó a decir.

Luego, se refirió a los rumores de embarazo: "La acompañé a Laura a un sanatorio porque trabaja mucho, se levanta muy temprano y se había quedado sin voz. Entonces, fui con ella a que le dieran una inyección, porque se sentía mal", explicó.

Con respecto a las declaraciones de Laurita, quien disparó que "si no estuviera el Bailando no habríamos vuelto", el hijo de Carmen Barbieri dijo que "lo que ella piense es cuestión de ella, yo creo que si el Bailando no hubiese estado en nuestra vida me las hubiese ingeniado para aparecer y generar esa nueva oportunidad para que se diera cuenta de mis ganas de querer estar con ella y me diera otra oportunidad".

¡Bien ahí!

