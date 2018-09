Fátima Florez y su deseo de ser madre: "Estoy preparada para serlo cuando Dios quiera que sea"

Fátima Florez presenta en el teatro Maipo con "Fátima Superstar". Luego de una exitosa temporada de verano en la ciudad de Mar del Plata donde noche a noche fue ovacionada por más de 40.000 espectadores y a sala llena en el Teatro Roxy, la actriz e imitadorapresenta en el teatrocon





"Estoy feliz de volver a Buenos Aires y que el público responda muy bien pese a la crisis que hay. Debido a esto, hacemos funciones durante cuatro semanas ahora en el Maipo tras haber estado en el Opera hace poco", contó Fátima en diálogo con PrimiciasYa.com.





La última ganadora del Premio Estella de Mar 2018 de Oro recorrió con "Fátima Superstar" varias ciudades de nuestro país que ya la han visto brillar con sus anteriores espectáculos como Concordia, Santa Fe, Rafaela, Paraná, San Juan, Mendoza, San Rafael, Salta, Jujuy, Tucumán, Rosario, Córdoba, Neuquén y Bahía Blanca; pasando también por ciudades de países vecinos como Paraguay y Uruguay.





"Todos los cuadros son impactantes, el de los Pimpinela, que lo hago con (el actor, imitador, cantante) Fernando Samartin. Después está Valeria Lynch, que cada vez es más parecido a ella me dice. Susana, por supuesto, con su programa, que siempre le vamos metiendo cosas. Y ahora le vamos a incluir algo de lo de Verónica Castro, que estuvieron en Acapulco... Es un show que seguro lo van a disfrutar", adelantó.





Por otro lado, existe la posibilidad de que Fátima se aleje de los escenarios por un tiempo para hacer realidad el sueño de ser mamá: "Los planes están y me encantaría. Igual eso son los tiempos de Dios... Dios es tan importante en mi vida que yo entrego mi vida, mi salud, mi trabajo y todo a Dios. Le digo a él que me guié, quién mejor que Él para dármelo en el momento que sea. Y podría ser que me aleje porque la actividad no me lo permite... Lo que hago en el teatro, estando embarazada, es casi imposible".





Al ser consultada sobre cómo se ve en ese rol, indicó: "La gente me pregunta mucho por el tema y me va tirando muy buena energía. Y yo creo que voy a ser muy miedosa, me veo muy como súper protectora".





¡Mirá la entrevista completa con Fátima Florez!