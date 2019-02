Fátima Florez tras reconciliarse con Flavio Mendoza: "Estaba muy dolida por la críticas que me hizo"

Flavio Mendoza sorprendió a Fátima Florez en medio de la función de "Fátima es mágica" en el Teatro Holiday de Villa Carlos Paz cantándole el "feliz cumpleaños" en el escenario ante una sala con localidades agotadas. El domingo,sorprendió aen medio de la función deen el Teatro Holiday decantándole elen el escenario ante una sala con localidades agotadas.





El artista aprovechó un impasse de su espectáculo en el teatro Luxor y decidió aparecerse por sorpresa en el teatro Holiday en medio del cuadro más humorístico de la estrella femenina más convocante del verano teatral.





Fátima Florez, Norberto Marcos; en el mayor de los secretos la producción del espectáculo preparó el operativo de la gran sorpresa del cumpleaños de la hoy ganadora del premio Carlos de Oro con saludos grabados de muchas figuras amigas como Moria Casán, Marcelo Polino, Iliana Calabró entre otras, y la aparición de Flavio en el escenario en medio del show. Por idea del productor director y marido deen el mayor de los secretos la producción del espectáculo preparó el operativo de la gran sorpresa del cumpleaños de la hoy ganadora del premiocon saludos grabados de muchas figuras amigas comoentre otras, y la aparición de Flavio en el escenario en medio del show.

Flavio llegó al teatro en compañía del empresario Miguel Pardo e irrumpió en escena dejando sorprendida a Fátima, a todo el elenco, técnicos y también al público que no podía creer que estaban juntos en escena.





El encuentro demostró el afecto y cariño que existe entre ambos artistas más allá de las "chicanas" que divirtieron al público en un show extra, que además finalizó con una primicia: estar juntos sobre un escenario en el próximo verano.





"Fue muy divertido y emotivo a la vez. Lógicamente no lo esperaba. Además irrumpió en medio de un número mío y no entendía nada. Siempre nos quisimos y respetamos. Flavio viene siempre a ver las obras que hago y viceversa. Yo estaba muy dolida por las críticas de Flavio que entendía sin fundamento. Por eso me encantó y valoro su actitud de dejar por un momento su obra para venir a saludarme. De juntarnos para para el próximo verano, ojalá se dé", señaló Fátima en diálogo con PrimiciasYa.com.