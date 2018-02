Fátima Florez: "Cuando uno no espera, es doble la alegría que se siente"

Los Premios Estrella de Mar se entregaron en la noche del lunes en el teatro Auditorium de Mar del Plata y Fátima Florez mereció el Oro de los galardones del Ente Municipal de Turismo (EMTUR).

En diálogo con PrimiciasYa.com, la humorista señaló: "Estoy feliz por la temporada que estamos teniendo y por los premios que nos dieron. Fue una noche única e inesperada totalmente, no me imaginaba ganar este premio. Me sorprendió completamente lo del oro. Cuando uno no espera, es doblemente la alegría. Feliz también que les haya gustado mi look, así que fue una noche redonda".





"Después fui a festejar mi cumple que me lo organizó Claudia Ares, la mujer de Carna, y fue algo impresionante. Hizo la recreación de la marquesina de Fátima Superstar en las tortas y en souvenirs, es el segundo año que lo organiza y se supera año tras año. Es genial el aburo que hace", añadió.

En la ceremonia, conducida por Viviana Canosa y Julián Labruna, "Como el culo" fue elegida como la mejor comedia y "La Panadera de los poetas" se llevó el reconocimiento al mejor drama.