Fátima Florez: "Cuando era adolescente pesaba 40 kilos"

Pampita para el ciclo que la modelo conduce por Fátima Florez abrió su corazón y reveló algunos momentos cruciales en su vida. Entrevistada porpara el ciclo que la modelo conduce por Net TV , la talentosa imitadoraabrió su corazón y reveló algunos momentos cruciales en su vida.

"Mis papás se separaron cuando tenía 9 años y lo sufrí mucho. Lo pasé mal. Me encerré mucho, era muy tímida y no hablaba", arrancó Fátima.

"Cuando hice terapia no lo analicé, pedí analizar los problemas actuales. Pero analizándolo yo sola creo que sí, seguramente en algo me afecto porque yo empecé a tener problemas alimenticios de muy chica. Al poquito tiempo que se separaron mis papás, empecé con eso de que se me cerraba el estómago y me costaba comer. Después de adolescente, a los 16 años, se acentuó", continuó.

"¿Si llegué a pesar 40 kilos? Sí. Cuando veo fotos mías, digo 'ay no, por favor quémenlas'. Disimulaba sobre todo con mis padres, cuando me preguntaban si había comido y les mentía, les decía que sí y no había comido nada o me había comido una manzana nada más. Por eso siempre le digo a los padres que chequeen si sus hijos comen y qué van a hacer al baño. Yo no vomitaba, tuve anorexia. Me veía gorda y era un palito. Uno tiene deformada la imagen del espejo".

"Yo no vomitaba, tuve anorexia. Me veía gorda y era un palito. Uno tiene deformada la imagen del espejo", agregó luego.

Finalmente, contó cómo hizo para poder superar el problema: "Creo en mucho en Dios, soy muy creyente. Cuando era chica, me aferré mucho a Dios porque mi mamá me llevó al médico y los estudios me salieron muy mal. Me pegué un susto grande, estaba muy débil y ahí me comuniqué con Dios. Me cayó una ficha. Dios está muy presente en mi vida, rezo mucho, siento que me escucha y una protección muy grande", concluyó Fátima Florez.

Mirá!

Embed