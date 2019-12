Fátima Florez sobre el conflicto con Gasalla: "¡Me corresponde mi marquesina!"

"Fátima es mágica" estrenó su temporada en Mar del Plata esta noche en el Teatro Roxy, con un show de humor, imitaciones, música y magia, acompañada de Ariel Tarico, el mago Emanuel y Fernando Samartin.

De una Cristina Kirchner que volvió al poder a María Eugenia Vidal en retirada; de Jennifer López a la China Zorrilla, pasando por Tina Turner y Moria, Fátima Florez entra y sale de tantos personajes con la naturalidad de un camaleón.

Primiciasya.com dialogó con ella tras el estreno y también se refirió al enojo de Antonio Gasalla por las marquesinas en el mismo complejo teatral.

¿Cómo fue el esperado regreso?

Feliz de estar debutando un 19 de diciembre. Ya parimos los que es Fátima es Mágica, así que un espectáculo increible que no le falta nada, tiene mucho humor, mucho canto, mucha magia, despliegue tecnológico, tiene banda en vivo, estamos muy orgullosos.

¿Alguna cábala?

Soy devota de San Expedito, me ha cumplido cosas, voy a la iglesia, me encanta debutar los 19 que es el día de San Expedito. Me siento protegida por él. Llegamos con todos. Brillamos, fue un día único.

¿Cómo fue la movida de Buenos Aires para acá?

No sabés lo que fue esa movida. Fueron toneladas de cajas, estructuras, vestuarios, hay mucho trabajo detrás de todo eso.

¿Gasalla se enojó porque le ocupaste las puertas?

No sé qué pasó con eso, no soy dueña del teatro, soy contratada por Lino Patalano, lo de las puertas no tengo idea. Me corresponde mi marquesina y la vine a colocar tempranito. Me gustaron tanto que vine para apoyar.

Fotos: Eduardo Aguada.