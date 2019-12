Fátima Florez apartada de la foto de la temporada por llegar tarde: "Ningún elenco se solidarizó conmigo"

La imitadora no pudo ocultar su angustia al no poder formar parte de la clásica foto antes del comienzo de la temporada marplatense. Video.

Fátima Florez no pudo ocultar su tristeza por no poder formar parte de la clásica foto oficial de la temporada.

La imitadora llegó unos minutos más tarde de la hora pautada y no le permitieron estar en la foto.

En charla con "Intrusos", América, la artista se mostró conmovida por lo que le pasó y apuntó a sus colegas.

"Me duele en el alma, no pude con todo. Anoche tuvimos la función... Por dos minutos no llegué a la foto, ningún elenco se solidarizó conmigo", explicó muy angustiada.

La foto con todos los artistas tuvo lugar en el Torreón del Monje y Fátima no ocultó su fastidio por lo que pasó.

El video.