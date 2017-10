Fátima Florez: "Antonio Gasalla va a volver a lo de Susana"

Luego de la polémica renuncia de Antonio Gasalla al programa de Susana Giménez, Fátima Florez fue señalada como una de las principales causas de la drástica decisión del comediante.

Este domingo, invitada a lo de Mirtha Legrand, la humorista aseguró: "No sé nada, no sé por qué se fue, no creo que se haya puesto celoso". "Cuando arreglé con Susana pensé que nada mediático iba a suceder y es una cosa de locos", señaló.

"Nunca entendí lo que pasó desde el primer día, pero bueno la verdad que me lo tomé bien, la verdad que es mejor que se hable antes de que nadie diga nada, si la gente habla quiere decir que tu trabajo tiene repercusión", agregó.

Por último Fátima reveló que admira mucho a Gasalla: "Me trató muy bien cuando empecé en Susana, incluso me invitó a su camarín y me dio consejos, por eso no entiendo que fue lo que pasó después". Antes de que finalizara el programa, Florez aseguró: "Antonio va a volver a lo de Susana".

Embed