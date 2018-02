Farro, en crisis con su nuevo novio: "Hay cosas que ya viví y que no tengo ganas de volver a repetir"

En agosto del año pasado, Mónica Farro concluyó su noviazgo con Juan Suris en medio de un escándalo.

Pero en noviembre, la vedette anunciaba su romance con Leandro Herrera, quien también es su personal trainer.

"Hoy con Leandro somos más que amigos. Empezamos a salir el 20 de octubre. Quisimos probar nuestra relación desde otro lugar porque somos muy amigos y estamos solteros", revelaba Farro en diálogo con PrimiciasYa.com.

Pero en la tarde del miércoles, la rubia contó que está en crisis con Leandro: "Estoy distanciada de mi novio, en crisis. No es separación", dijo en diálogo con "Resumen de verano", ciclo que conduce Santiago Zeyén por Canal 26.

Y luego explicó: "Yo sigo insistiendo que la edad es complicada, influye y mucho. Yo estoy en un momento que no sé si tengo ganas de estar en pareja, ya hay cosas que viví y que no tengo ganas de volver a repetir. Estuve muchos años en pareja pero viviendo sola, ahora me sentí asfixiada en mi casa estando con alguien. Por eso está bueno la distancia de hogar, y ver si nos extrañamos un poco. Pero no hay nada malo, y nada irreparable".

Embed