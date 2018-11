Fantino, Novaresio y Feinmann cuestionaron las obsoletas mediciones de IBOPE

Sin consultar y sin pensar lo que iba a decir,comenzó su programa de radio ayer encon un fuerte editorial contra la medidora. La empresa es la misma que genera las mediciones de televisión. Pero, en este caso,no hablaba de, por el contrario, cortó una lanza por dos compañeros de emisora que fueron perjudicados abruptamente porcon una baja considerada en el share (encendido). Lo que expone la empresa en la última medición le da una baja de casi 15 puntos a dos programas, algo prácticamente imposible.

"IBOPE no me puede no medir modernamente, los oyentes que tenemos nosotros usan otro tipo de dispositivos. La gente boluda no es, este es un programa que se escucha, yo lo sé, me doy cuenta, hace mucho tiempo que hago radio y sé cuando algo rebota", sostuvo Alejandro.

Embed

La empresa IBOPE expone en su página oficial la forma que utiliza para medir a las emisoras de radio: "KANTAR IBOPE MEDIA utiliza la metodología de entrevistas telefónicas (sistema CATI) para medir audiencia de radio. Un equipo de encuestadores especialmente capacitados desde un call center propio realizan las encuestas todos los días del año (De Domingos a Viernes de 17 hs a 22 hs y los Sábados de 11 hs a 16 hs). Durante las entrevistas los encuestadores indagan con mucho grado de detalle el consumo de radio del día anterior y los hábitos semanales de escucha de radio".

Luis Novaresio también escuchó el extenso editorial de Fantino y luego le brindó su apoyo a sus compañeros y cuestionó la metodología utilizada para medir audiencia en radio: "Fantino tiene razón, lo que pasa en esta radio tiene una enorme potencia. Más allá de las arbitrariedades, lo que por boca esta arbitrariedad es que la gente se quede sin laburo y la gente la pase mal. La medida de radio se hace en teléfonos fijos con una encuesta durante 25 minutos y por recordación, si en una semana anterior escuchaste a uno o a otro. No se mide streaming, si escuchas en tu casa o en tu celular. Fantino dijo algo con enorme valentía porque ahora nos van a castigar, pero IBOPE nos castiga a nosotros porque si esto sigue, con la crisis que hay, vamos a perder laburo. No es un negocio inocuo no hacer bien las cosas. ¿Las centrales de medios no deberían verlo?".

Embed

En sintonía, Eduardo Feinmann también se metió en el debate. "Tiene toda la razón del mundo, la gente no usa más el teléfono fijo. En argentina debe haber entre 40 y 60 millones de aparatos celular y l agente no lo usa para llamar, se usa otras cosas: ve TV, escucha radio, paga el banco... si ustedes miden a través del teléfono fijo, no va más. Señores, están los autos, los taxis, las oficinas, el colectivo. ¿Ustedes miden eso? La gente escucha radio caminando. La gente que corre escucha radio. Ariel querido, titular de IBOPE Argentina y Uruguay, vos que sos licenciado en comercialización de empresas... ¿Estás actualizad? ¿Tenés idea de las nuevas audiencias?".

Y agregó: "La cantidad de gente que nos escribe desde el exterior que escucha esta radio, no está más la Spica. Si ustedes miden de esa forma, se quedaron en el tiempo. ¿Tenés idea Ariel la cantidad de gente que nos escucha en las oficinas? ¿Tenés idea que nos escuchan por la computadora? No, te quedaste en el tiempo. Me van a cortar la cabeza en esta radio pero voy a defender el trabajo de mis compañeros. De las mediciones dependemos: productores, periodistas... muchos dependen de los numeritos que vos dibujas. Primero no somos, pero cuarto tampoco".

Embed