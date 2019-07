Fantino tras la derrota de Argentina: "Â¡Tenemos 20% de chances de jugar el mundial que viene!"

copa america

Si bienconductor decontó que se tomó un Tranquinal, no pudo evitar salir de su nuevo rol vinculado al mundo de la política y le ganó el periodista deportivo que lleva en el alma. Durante la emisión de su programa, el Seleccionado Mayor de fútbol perdió 2 a 0 con Brasil en la semi final de la

"Esas cosas de la vida llevan a que después de grandes partidos como este nos agarre al aire. Durante muchos años estuve en el estadio relatando. Es más, uno de los momentos más amargos que viví en la historia de relator de fútbol, en este canal, relatando para la tele cuando me tocó relatar la derrota contra Brasil en Perú con un gol sobre la hora. De más está decir que ganarle a los brasileros está difícil. De todas maneras pensé, mi idea era, no pueden ganar siempre. Hay una estadística que indica que no pueden ganar siempre. Nos ganan siempre. Nos ganaron en Copas América, en eliminatorias... Y contradice lo que yo pienso de esta AFA y del fútbol argentino. Les voy a adelantar una cosa a todos ustedes, anótenlo, ojalá que me equivoque, Dios quiera me equivoque, pero creo que tenemos, reales, 20% de chances de jugar el mundial que viene. Y no voy a tirar 10 ó 15 porque voy a abrir un poquito más la puerta. Y lo digo desde mi lugar de periodista deportivo. Soy un analista de las cosas que pasan", dijo Alejandro Fantino.

Y continuó: "Me fui del periodismo deportivo porque me retiró el sistema, no se puede trabajar si no tenés una relación casi de esclavitud con los protagonistas, con los dirigentes y con los jugadores, la pasás mal, te putean los familiares de los jugadores en la cancha, viene un hermano, uno de la barra brava puesto por algún dirigente. Ya lo viví con Grondona. Son gente pesada. Este hombre que está acá atrás (señala al Chiqui Tapia, presidente de AFA) es la cara del fútbol argentino. Esto es el fútbol argentino. Para que pensemos. Ustedes creen que podemos ir a Qatar y generar un proyecto. Lo trajo a Scaloni que era el ayudante del ayudante del ayudante. Va a los entrenamientos como si fuese un jugador de fútbol. Lo digo sin bronca porque no le tengo odio a Tapia. Lo vi en la fiesta de la revista Gente y es un tipo amable, te diría, pero representa lo que el fútbol argentino tiene que cambiar. Ustedes creen que Brasil 2 y Argentina 0 es porque Messi jugó mal o porque tuvo una mala Copa América. Estamos jugados. No es así. No hay un proyecto, no se sabe dónde se va".

Fantino resaltó también que lo deja al Chiqui Tapia como responsable de la derrota porque es el "Scaloni de la AFA". "Este es el Scaloni de la Comisión Normalizadora. Y Scaloni es el Scaloni de éste. Y Scaloni tendrá un Scaloni más abajo. Es una conexión de Scaloni. Y el fútbol argentino es Scaloni. Y no tengo nada contra él, es un buen gringo. Buen chico. Familia macanuda. Estaba dirigiendo nada, estaba sin laburo y lo trajo Sampaoli para completar el cuerpo técnico. Se hizo amigo de los jugadores y entró. Cuando nosotros hablamos de proyecto de país, la AFA es un mini país", finalizó.

