Fanny Mandelbaum y una dura crítica a la producción de "Mujeres de Eltrece": "Yo no arrancaría con una torta de ricota y Pampita"

Hace dos semanas, debutó en la pantalla de El Trece un nuevo magazine conducido por Soledad Silveyra, Claudia Fontán, Teté Coustarot y Jimena Grandinetti. "Mujeres".

Y al ser consultada por el ciclo, Fanny Mandelbaum fue muy sincera sobre lo sucedido con el arranque del ciclo, siendo que muchas personas lo compararon con "Grandiosas" o "Las Rubias".

"Teté es una profesional de la san puta, me parece buenísima, Soledad es una excelente actriz, la Gunda es muy histriónica, las otras dos chicas no las conozco (Roxy Vázquez y Jimena Grandinetti) hay una que me dijeron que es la hija de Grandinetti, pero no sé, creo que le falta tiempo", comenzó diciendo la periodista en diálogo con el programa radial "Por si las moscas".

"Creo que la producción no es buena. Invitá a una mujer fuerte, a un politólogo, empezá por los temas que le interesan a la gente, yo no arrancaría con una torta de ricota y con Pampita", arrojó picante.

Al compararlo con "Grandiosas", Fanny indicó: "Traté de ver el primer programa y un poco del segundo y nada que ver, no tenía cocina, no era buenas tardes y mucho gusto. Teníamos un equipo de producción, si no tenes un equipo de producción que trabaje desde la mañana no se puede hacer un programa por más que tengas un buen conductor".

"Nosotras tuvimos una empatía inmediata, eramos mujeres distintas que ninguna podía competir con la otra; la belleza de Mazzocco, el histrionismo de Laura Oliva, y nadie iba a competir conmigo que era la veterana que estaba trabajando en los medios hace 20 años", sentenció.

