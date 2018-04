Fanny Mandelbaum dio detalles de su particular historia de amor de casi 50 años

"Me fui de paseo y me enamoré. En mi época, si ibas a bailar, a las 12 de la noche ya te pasaban a buscar. No hubo ni un beso cuando llegó. Nos pusimos de novios ya casados, todo al revés", expresó la periodista.





Ella lo conoció en un viaje a Israel cuando era joven y allí nació la relación que luego perduró casi 50 años.





"El amor se convierte en compañerismo con el paso de los años y creo que todo lo pude hacer fue porque él era feminista. Yo tenía mi lugar, mi libertad, era muy inquieta y no me gustaba la casa. Eso me permitió volar", agregó.