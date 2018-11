Fanny Mandelbaum: "Betty estaba muy mal pero seguía riéndole a la vida, nunca la vi deprimida"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Betty Elizalde en tevé en enero de 2017 en el programa "Juventud Acumulada" que conducía La última entrevista que dioen tevé en enero de 2017 en el programaque conducía Fanny Mandelbaum , donde recordó sus inicios en los medios.





Fanny dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y recordó a Elizalde, a quiien admiraba como profesional y tenía una gran amistad. dialogó en exclusiva cony recordó a, a quiien admiraba como profesional y tenía una gran amistad.

Betty Elizalde 2.jpg







"Sabía que Betty estaba muy mal. La verdad no me animaba a ir a la clínica porque ya casi no tenía voz. Yo la noté siempre con muchas ganas de vivir. El año pasado cuando la entrevisté en el programa ya sabía que estaba con cáncer, era íntima amiga de primos míos que eran médicos y ya sabía todo. Sabía que la estaba peleando a muerte", comentó movilizada la periodista.

Betty Elizalde 6.jpg







"El homenaje que le hicieron en Argentores hace poco fue una cosa lindísima. A ella la recuerdo por su voz, escuchaba mucha radio y me encantaba la voz que tenía. Cuando entré en el ISER había dos personas que admiraba, una era Bettty y la otra Nora Perlé, soñaba con algún día llegar a ser un poquito como ellas", recordó.





Y contó de su cercanía con la locutora: "La conocí en el año 90 y siempre tuve una gran admiración por su inteligencia y por supuesto por su forma de hacer las entrevistas. Nos volvimos a juntar en la Feria del libro hace dos o tres años porque ella había hecho un libro con un disco con voces de los entrevistados. Le había dicho que no tenía el libro y una señora me lo mandó porque ella ya no tenía, fue maravilloso".







"Cuando la tuve en el programa, la invité y aceptó encantada. Fue muy lindo, dejarla charlar y escuchar las anécdotas de su programa. Era muy inteligente en las cosas que decía. Ella seguía riéndole a la vida, nunca la vi caída ni deprimida, y ese es el mensaje de la forma de encarar las cosas".





"Ella fumaba mucho, sabía que no era bueno, pero debe ser muy difícil dejar de fumar. El cigarrillo nos está llevando gente que uno ama. La admiré y la sigo admirando. No me animé a ir a verla a la clínica porque no podía ni hablar. Dejó de sufrir", finalizó Fanny.