Fandiño, otra vez en soledad...

La actriz le puso punto final al romance con el ex de Candelaria Tinelli.

La historia de amor de Soledad Fandiño y Nacho Lecouna comenzó en marzo del 2019 pero los chicos decidieron blanquear en público en junio del año pasado.

Ella venía de un romance con René, ex líder de Calle 13, y vinculada sentimentalmente con distintos actores y empresarios, Pocho Lavezzi, Pico Mónaco, Nacho Viale, son algunos de los nombres con los que se la relacionó.

El año pasado Fandiño estuvo en Almorzando con Mirtha Legrand y, aunque intentó no brindar demasiada información de su relación, se refirió a los orígenes de su romance con Lecouna: "Nos conocimos el año pasado por un amigo en común y nos encontrábamos en lugares por casualidad, pero estamos juntos desde hace poquito. Nos llevamos muy bien".

En tanto, Rodrigo Lussich confirmó en el portal Infobae que la historia de amor entre ambos llegó a su fin.

La actriz contó que cuando se separó de René Pérez se tomó su tiempo para disfrutar con amigos y pasar tiempo con sus seres queridos y luego volvió a tener una vida más tranquila: "Cuando recién llegué a Buenos Aires salía mucho más, era para disfrutar con mis amigos porque había pasado siete años sin estar con ellos. Y mi hijo está un poquito más grade y podía salir, ir a tomar algo, hablar con ellos… Me faltaba ese contacto con mis amistades. Me gusta salir, estar con mis amigos, conversar, me divierte mucho. Y en Buenos Aires hay mucho para hacer".

