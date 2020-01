No era una fan: Habló la joven que se sacó fotos con el Polaco en un boliche y lo complicó

El viernes aparecieron unas llamativas fotos del Polaco junto a una mujer en un boliche de Mar del Plata. La que no estaba en el lugar era Barby Silenzi, novia del músico que está embarazada de 5 meses de la primera hija que tendrán juntos.

A la bailarina las fotos no le causaron nada, ella afirmó que se trataba de fans y era algo normal. Sin embargo, habló Ayelén -la mujer de la foto- y reveló todo lo contrario: el cantante sí quiso algo más.

“Yo trabajo de influencer en un boliche y el Polaco vino a tocar. Tenía una mesa afuera y nos invitó. Me puse a hablar con él y le pedí una foto para el boliche. Me empezó a hablar de Barby en tono de broma, que no me podía abrazar porque se iba a poner celosa. Justo siento el flash de la cámara, el Polaco se movió y yo me resbalé entonces sale como que lo estoy abrazando”, reveló en un audio que le envió a Tomás Dente, “Nosotros a la Mañana”, El Trece.

Y, finalmente dijo algo que complica al músico: “Después hubo miradas y sonrisas, pero yo lo hacía de buena onda porque estoy conociendo a alguien del entorno del Polaco y Barby, y no quería que pasara esto. Cuando él se iba, me agarro de la cintura y me dijo que estaba muy fachera, me dijo de irnos juntos. Le dije que no, que me quedaba en el boliche. Yo no tengo intenciones de hacerle mal a nadie, menos a una mujer embarazada. Yo no soy fan de él. Si no pasó algo, es porque yo no quise porque esto conociendo a alguien”.

